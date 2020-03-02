Liam Hemsworth abre su corazón y revela las razones por las que ha decidido empezar de nuevo al lado de Gabriella Brooks.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth parece que han logrado uno de los ciclos que más trabajo les costó por más de diez años, sin embargo, cada uno ha comenzado a seguir con su vida. Miley se encuentra muy feliz al lado del cantante australiano, Cody Simpson y Liam ya llevó a su nueva novia, Gabriella Brooks con toda la familia Hemsworth.

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A pesar de que se creía que Liam sería al que le tomaría más tiempo olvidar su relación con la intérprete de Slide Away, se le ha visto más feliz y relajado desde que le entregó su corazón a la modelo australiana Brooks. De hecho, uno de sus compañeros que trabajó al lado de él en Los Juegos del Hambre, reveló que el australiano ha comentado que Gabriella es su chica ideal.

Esta fuente la obtuvo el sitio Hollywood Life, y se dijo lo siguiente acerca de la nueva relación del hermano de Thor.

Liam siempre ha preferido mantener su vida personal en privado, especialmente cuando de relaciones se habla, sin embargo, Gabriella lo ha ayudado a mostrar ese lado que no conocía. Ella no es como las otras chicas que él ha conocido. De hecho, disfrutaron mucho salir a comer en The Ivy, aun cuando sabían que había miles de paparazzis observándolos. Liam aprecia que Gabriella se lleve bien con la gente que él ama; definitivamente adora pasar tiempo con ella

Liam no es el único que está fascinado con ella, pues la familia del actor aprueba completamente a la modelo, algo que no sucedió en el pasado con la chica que le dio vida a Hannah Montana, pues la fuente concluyó con esto:

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