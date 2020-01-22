Miley Cyrus reaccionó ante la nueva relación de su ex esposo, Liam Hemsworth, y la modelo Gabrielle Brooks.

La ex pareja que formaron Miley Cyrus y Liam Hemsworth sigue causando polémica a pesar de que ya decidieron separar sus caminos, pues el actor volvió a encontrar el amor con la joven Gabriella Brooks y la cantante ya reaccionó ante la situación.

De acuerdo con una fuente cercana al ex matrimonio que fue entrevistada por Hollywood Life, Miley prefiere mantenerse alejada de todo lo relacionado a su ex esposo, así que evita preguntar por él a los pocos amigos en común que tiene con Hemsworth.

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En tanto, los mismos amigos han decidido ser neutrales y no hablar al respecto, pues también fue un duro golpe para ellos, según lo mencionó la fuente, ya que habían sido testigos de las peleas y reconciliaciones que tenían los famosos, por lo que esta separación definitiva los sorprendió.

Ahora, Liam Hemsworth se ha dejado ver en público con quien comienza a tener una relación, la joven modelo Gabriella Brooks, pues la familia de él ya la conoce y ha sido invitada a diferentes reuniones con ellos.

Por su parte, Cyrus también comienza a probar las mieles del amor con Cody Simpson, con quien muestra interacción frecuentemente dentro de sus redes sociales, aunque en público no han hablado mucho al respecto.

Sin embargo, la intérprete de Breaking Ball publicó, recientemente, un video para despedirse de la década que le dejó experimentar diversas situaciones que marcaron su vida, entre las que aparece su ex esposo, Liam Hemsworth.

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