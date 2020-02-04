Aparece misterioso sitio web de los creadores del videojuego ‘Bayonetta'; ya desató varias teorías.

Si eres uno de los fans del juego Bayonetta, es muy probable que sepas lo que sucede en PlatinumGames, quien es el desarrollador del juego y que se ha hecho famoso por sus propuestas de acción en donde pone mucha atención en la estética.

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Hasta ahora sabemos que PlatinumGames se encuentra trabajando en la tercera entrega de Bayonetta y en una nueva IP para Square Enix, que tiene por nombre Babylon’s Fall, pero el desarrollador publicó en Twitter una liga con un número 4 acompañado de algunas luces como destellos.

La liga de la publicación manda a una URL four.platinumgames.com en donde solo hay una animación del número 4 con interferencia, que te permite elegir el idioma y te da la opción de compartir en otras redes sociales.

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Hasta el momento todo son teorías de los fans, sobre lo que podría ser el nuevo sitio web. En donde todo apunta al anuncio de la gran inversión que recibirá PlatinumGames por parte de uno de los gigantes chinos Tencent Games, y cuya filial es Riot Games desarrolladora y publisher de League of Legends.

Con la inversión se encuentra la autopublicación, por lo que Platinum4 podría ser el sello de PlatinumGames para lanzar juegos al mercado sin perder publishers.

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Sin embargo, hasta el momento todo son sospechas que se encuentran en el aire, al menos hasta que PlatinumGames no de un comunicado oficial.

