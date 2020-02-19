Mollie Grosberg amiga de Caroline Flack reveló la última foto de la conductora antes del suicidio.

El fin de semana se dio a conocer la triste noticia de la muerte de la conductora inglesa, Caroline Flack, exnovia del Príncipe Harry.

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Ahora su amiga Mollie Grosberg, quien también es presentadora en la televisión, compartió la última foto que se tomó en vida la anfitriona Love Island antes de suicidarse, en donde comentó que espera que todos la recuerden como realmente era ‘feliz y divertida’.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el pasado 15 de febrero, Caroline Flack se había quitado la vida en su departamento, situación que de acuerdo con uno de sus agentes fue por las acusaciones que había en su contra, la conductora había sido demandada por su expareja por violencia doméstica.

Fue en diciembre de 2019 cuando Lewis Burton, entonces pareja de la presentadora la acusó de haberlo agredido con una lámpara, razón por que el 14 de febrero fue citada a una audiencia que sería en el mes de marzo.

Durante el festejo por el Día de San Valentín, la presentadora dejó de lado la mala noticia y la pasó increíble con su amiga Mollie Grosberg, quien compartió una foto de Caroline Flack en su cuenta de Instagram en donde se le puede ver con una bata conectado los cables de una televisión.

La conductora tenía poco de regresar al Reino Unido, pues se encontraba de vacaciones luego de renunciar a Love Island, por la misma razón por la que fue denunciada por su expareja.

Un día antes de suicidarse Caloline Flack compartió una foto en sus redes sociales en donde sale posando con su mascota, razón por la que la noticia de su muerte tomó por sorpresa a sus amigos y familiares más cercanos.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Caroline (@carolineflack) el 13 Feb, 2020 a las 2:13 PST

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