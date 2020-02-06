Fallece el actor estadounidense Kirk Douglas a la edad de 103 años, padre del actor Michael Douglas.

Kirk Douglas, uno de los más reconocidos actores de Hollywood falleció este miércoles a los 103 años, el encargado de dar a conocer la triste noticia fue su hijo Michael Douglas por medio de sus redes sociales.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a las 17:30 por Azteca 7.

Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó este día a la edad de 103 años

Te puede interesar: Alejandro Fernández nuevamente causó polémica en redes sociales al salir en estado inconveniente de una presentación.

Michael Douglas, quien es actor al igual que lo fuera su padre agregó en el mensaje.

Para el mundo, era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos

También te puede interesar: José Joel estalla en contra de Manuel José, el supuesto hijo del cantante José José en ‘Ventaneando’.

Kirk Douglas, comenzó su carrera en 1946, en donde se dio a conocer con películas como Espartaco, Saturn 3 y Tough Guys.

El actor había sobrevivido a un accidente en helicóptero en 1991, en el que perdieron la vida dos personas.