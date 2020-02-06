Fallece el actor estadounidense Kirk Douglas a la edad de 103 años, padre del actor Michael Douglas.
Kirk Douglas comenzó su carrera en 1946 participando en diferentes películas de la época dorada del cine estadounidense.
Kirk Douglas, uno de los más reconocidos actores de Hollywood falleció este miércoles a los 103 años, el encargado de dar a conocer la triste noticia fue su hijo Michael Douglas por medio de sus redes sociales.
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Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó este día a la edad de 103 años
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Michael Douglas, quien es actor al igual que lo fuera su padre agregó en el mensaje.
Para el mundo, era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos
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It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that Kirk Douglas left us today at the age of 103. To the world he was a legend, an actor from the golden age of movies who lived well into his golden years, a humanitarian whose commitment to justice and the causes he believed in set a standard for all of us to aspire to. But to me and my brothers Joel and Peter he was simply Dad, to Catherine, a wonderful father-in-law, to his grandchildren and great grandchild their loving grandfather, and to his wife Anne, a wonderful husband. Kirk's life was well lived, and he leaves a legacy in film that will endure for generations to come, and a history as a renowned philanthropist who worked to aid the public and bring peace to the planet. Let me end with the words I told him on his last birthday and which will always remain true. Dad- I love you so much and I am so proud to be your son. #KirkDouglas
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Kirk Douglas, comenzó su carrera en 1946, en donde se dio a conocer con películas como Espartaco, Saturn 3 y Tough Guys.
El actor había sobrevivido a un accidente en helicóptero en 1991, en el que perdieron la vida dos personas.