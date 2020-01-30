¡Ya hay fechas para la gira de My Chemical Romance! La banda dio el anuncio con un cortometraje en su canal de Youtube.
El fandom enloqueció con un clip que recorre toda la trayectoria de la banda de rock. Así reaccionaron los fans ante la esperada noticia.
My Chemical Romance es el grupo musical que marcó la adolescencia de varios, ahora llegó nuevamente para alegrar los días de sus fans. Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero anunciaron las fechas de su próxima gira con un cortometraje llamado, A summoning..., publicado en su canal de Youtube.
En el video de un poco más de 13 minutos podemos observar los momentos más significativos del grupo a lo largo de su carrera. La canciones The Ghost Of You, Vampires Will Never Hurt you y Helena suenan de fondo, también se recrea la portada de su segundo álbum, Three Cheers For Sweet Revenge, y por supuesto otra referencia a su tercer disco, The Black Parade.
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A summoning... https://t.co/3Kl2UsMLL8 #MCRXX pic.twitter.com/EWlRwDl7Gt— My Chemical Romance (@MCRofficial) January 29, 2020
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El tour comenzará por Estados Unidos y aún no se sabe si habrá fechas para Latinoamérica; por lo pronto los fans mexicanos ya reaccionaron:
Un like y vendo todas mis pertenencias para ir a ver a My Chemical Romance a Estados Unidos
Estoy dispuesta a pagar hasta 10 mil pesos por ver a My Chemical Romance
Mi mayor temor es despertar un día de estos, que My Chemical Romance confirme concierto en México y se hayan agotado los boletos
Yo esperando el anuncio de My Chemical Romance // cuando veo que otra vez no han anunciado fechas en México#MCRXX pic.twitter.com/er2494Qjjn— ErnestoTell🤠 (@ErnestoTell) January 29, 2020
Te dejamos las fechas:
9 Sept – Little Caesars Arena – Detroit, MI
11 Sept – Xcel Energy Center – St. Paul, MN
12 Sept – Rio Fest – Chicago, IL
14 Sept – Scotianbank Arena – Toronto, ON
15 Sept – TD Garden – Boston, MA
17 Sept – Barclays Center – Brooklyn, NY
18 Sept – Wells Fargo Center – Philadelphia, PA
20 Sept – Music Midtown Festival – Atlanta, GA
22 Sept – Prudential Center – Newark, NJ
26 Sept – BB&T Center – Sunrise, FL
29 Sept – Toyota Center – Houston, TX
30 Sept – American Airlines Center – Dallas, TX
2 Oct – Pepsi Center – Denver, CO
4 Oct – Tacoma Dome – Tacoma, WA
6 Oct – Oakland Arena – Oakland, CA
8 Oct – The Forum – Los Angeles, CA
10 Oct – Aftershock Festival – Sacramento, CA
11 Oct – T-Mobile Arena – Las Vegas, NV
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