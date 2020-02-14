My Chemical Romance visitará México y podría estar presente en el ‘Festival Machaca 2020' en Monterrey.

No podemos ocultar la emoción de saber que My Chemical Romance estará de regreso a nuestro país después de mucho tiempo, especialmente, para formar parte de uno de los festivales más populares de México, como el Machaca edición 2020 en Monterrey.

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Después de un largo descanso por los chicos que representaron a la comunidad emo durante muchos años, han decidido regresar y pretenden dar lo mejor de ellos, trayendo a nuestras memorias canciones como Helena y Teenagers.

En el evento también estarán bandas representativas como, Slipknot de hecho, con ellos estarán compartiendo el escenario y todo se supo por un correo en el que Jay Weinberg compartió y se dejó ver que ambos grupos van a estar tocando.

Aunque en un principio se creía que los fans estaban solamente suponiendo, la noticia se confirmó al poco tiempo, un anuncio que emocionó a miles de personas que vivieron aquellos gloriosos y buenos tiempos emotionals.

Apenas fue que en diciembre del año pasado anunciaron su regreso, pero no han podido presentarse en tierras aztecas, pues al igual que nosotros, ellos están alucinando con volver a tocar para todo su público mexicano.

Fueron varios años en los que habían dejado el proyecto en descanso, incluso el año paso Gerard Way estrenó la serie The Umbrella Academy, una historia basada en los cómics que el vocalista de la banda escribió cuando tenía tiempo libre.

Actualmente My Chemical Romance se encuentra realizando una gira en varios países del mundo, pero no se ha logrado ver el nombre de alguno de América Latina. Por el momento, se sigue esperando la confirmación por parte de los organizadores del evento.

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Se temé a que pueda ser un error, ya que por el momento sólo se tienen a dos artistas confirmados que son: Slipknot y el reguetonero Ozuna, por lo que hay que esperar a que se revelen más invitados.

