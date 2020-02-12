La exnovia del cantante colombiano Maluma ¿Se encuentra saliendo con el futbolista Neymar?

Sin duda una de las parejas que más se quería y tenía toda la atención de sus fans era la que formaban la modelo cubana, Natalia Barulich y el cantante colombiano Maluma. Sin embargo, nada puede ser eterno y la candente joven anunció su separación.

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Al parecer a Natalia, se le olvidó muy pronto que en alguna ocasión publicó en su cuenta de Instagram que el cantante de música urbana era el amor de su vida. Esto luego de que algunos mensajes y fotos, dieran a entender que la cubana se encuentra en un nuevo romance.

Ahora se le ha relacionado con el famoso futbolista brasileño Neymar, pues en las redes sociales de ambos se ha podido ver fotos y historias, que dejan ver que existe algo entre ellos.

Tan solo la semana pasada Natalia Barulich, publicó lo siguiente:

Todo el mundo sabe lo talentoso que eres, pero sí ellos pudieran ver lo real y hermoso que eres en tu corazón. Tienes todo mi respeto y honor, bebé

La modelo terminó su relación con Maluma apenas en octubre del año pasado, en lo que fue una de las separaciones más sonadas en el medio del espectáculo colombiano.

En ese momento una de las versiones que llegó a manejar la prensa, fue que la ruptura era originada por la relación de la modelo con la estrella del Paris Sain-German, situación que se podría confirmar muy pronto, pues ambos se han mostrado muy cercanos y cariñosos.

Por su parte a Maluma se le ha vistó salir en varias ocasiones con la modelo rusa, Vivien Rubin.

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