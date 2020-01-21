Ozzy Osbourne reveló que lucha contra la enfermedad de Parkinson: “Fue el peor, más largo, doloroso y miserable año de mi vida”.

En una entrevista para Good Morning America, el cantante Ozzy Osbourne reveló que padece la enfermedad de Parkinson, diagnosticada después de su caída en febrero del año pasado. Por ahora, el Príncipe de la oscuridad se encuentra en tratamiento e invitó a sus fans a no dejarlo solo.

No soy bueno con los secretos. Ocultar algo así es difícil, nunca te hace sentir bien, te sientes culpable. Me cuesta esperar a estar lo suficientemente bien como para volver al ruedo, eso es lo que me está matando

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El ex integrante de Black Sabbath expresó que ya prepara la gira promocional de su más reciente producción, Ordinary Man. Sharon Osbourne, esposa del famoso, añadió en la entrevista que la enfermedad de Ozzy no es una sentencia de muerte:

Afecta ciertos nervios de tu cuerpo: es como si tuvieras un buen día, luego otro, y después uno realmente malo. Hemos llegado a un punto en este país donde no podemos ir más allá porque tenemos todas las respuestas que podemos obtener, así que en abril vamos a visitar a un médico en Suiza especializado en sistema inmunológico

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