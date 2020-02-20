BTS y Lizzo en polémica por comentarios irrespetuosos al hablar de una posible colaboración juntos. El ARMY los defiende.

BTS y Lizzo se vieron envueltos en una polémica por comentarios irrespetuosos que hiciera la cantante sobre los integrantes de la agrupación, al hablar de una posible colaboración juntos, por lo que el ARMY salió a defenderlos.

Y es que Melissa Viviane Jefferson, mejor conocida como Lizzo, se ganó la enemistad del ARMY, luego de hacer una serie de comentarios en los que sexualizó a los integrantes de BTS, por lo que los fans de la banda de K-pop se molestaron.

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Lizzo estaba pensando en una posible colaboración con los coreanos; sin embargo, al momento de que los conoció lanzó algunos elogios por su belleza, pero cayó en lo irrespetuoso al decir que no podría grabar en el estudio sin pensar en tener sexo con ellos.

Si pudiera colaborar con BTS, suena divertido. Aunque no sé si podría pasar la sesión de grabación en el estudio sin tener sexo con todos ellos

Aunque la entrevista es de hace unos meses atrás, ha resurgido entre los fans de BTS, por lo que el ARMY ha tomado este comentario como una falta de respeto para los chicos y han utilizado las redes sociales para criticar a la cantante.

Con ayuda del hashtag #LizzoIsOverParty, miles de internautas han mostrado su inconformidad con lo dicho por Lizzo y han pedido que la artista se retracte del comentario usado en sus bromas, que consideran de mal gusto.

Lizzo sexualizando a bts y Harry Styles. Cancélenla de una vez pic.twitter.com/sQnI3f4W8E — Lour ⁷ (@yoongi_kook7) February 19, 2020

Por esta razón, Lizzo está siendo el centro de las críticas en Twitter, lo cual no parará hasta que ella se disculpe e, incluso así, será complicado que el ARMYS acepte que ella se acerque a sus ídolos, pues los aman y defienden a capa y espada.

Lizzo es actualmente una de las artistas del momento, pues con sus éxitos Juice y Boys se ha convertido en toda una estrella en internet y siendo una de las más gustadas, sin embargo esta vez ha metido la pata con algunos cuantos millones de usuarios.

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