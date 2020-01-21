El Príncipe Harry se despide de Reino Unido y llega a Canadá para iniciar su nueva vida con Meghan Markle.

Después de semanas tensas que vivió el matrimonio tras anunciar su renuncia a la Familia Real Británica, parece que la pareja ya podrá dar inicio a su nuevo estilo de vida, alejado de sus títulos y roles reales que les correspondían, pues el Príncipe Harry finalmente se reunió de nuevo con su esposa Meghan Markle.

También conocido como Enrique, el Príncipe se despidió este lunes de Reino Unido, donde vivió toda su vida al lado de la familia real, para viajar durante la noche a la isla de Vancouver, Canadá, y reencontrarse con su familia, Meghan y su pequeño hijo Archie, de ocho meses.

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Antes de retirarse de su país natal, Harry acudió a una cumbre que organizó su hermano, William, en el Palacio de Buckingham, con líderes africanos, la cual tenía la finalidad de hacer más cercana la relación y hacer más pactos que beneficien a las dos naciones.

Sin embargo, eso no significa que los problemas hayan acabado, pues todavía está en discusión si la Reina Isabel II les quitará por completo sus títulos; el sábado pasado se anunció que ya no podrán ser llamados como ‘altezas reales’ a partir del segundo semestre del año, pero podrían ser nombrados como Duque y Duquesa de Sussex.

Ante esto, también se ha originado otro conflicto debido a que la pareja tiene pensado obtener ingresos económicos a través de su marca llamada Royal Sussex, pero hay algunos desacuerdos entre los miembros del Palacio y consideran que ese nombre también tendría que serles retirado.

Si esto llegara a suceder, los todavía Duques de Sussex tendrán que modificar su página web y su estrategia de marketing, pero todavía es un punto que se encuentra en análisis por parte de la Reina y sus consejeros, quienes la apoyan a tomar las mejores decisiones. En relación a esto, Thomas Woodcock, consejero de la cabeza de la Corona, mencionó ante el periódico The Times que podrían no llevar ese nombre:

No creo que sea satisfactorio. No se pueden ser dos cosas a la vez. O eres [de la realeza] o no lo eres

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