Revelan las verdaderas razones por las que Meghan y Harry renunciaron a la Realeza Británica.

La decisión que tomaron los Duques de Sussex, Meghan y Harry, ha sido todo un escándalo que todavía continúa latente y no precisamente por ellos, sino por sus conocidos que también han dado a conocer las verdaderas razones por las que la pareja renunció a la Realeza Británica.

Lo último que se supo del matrimonio es que ya no podrán ser nombrados como Alteza Real, de acuerdo a la decisión que tomó la Reina Isabel II, en tanto que, después de días tensos por resolver los asuntos pendientes, el Príncipe Harry ya se encuentra en Canadá con Meghan y su pequeño hijo Archie.

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Meghan y su esposo, también conocido como Enrique, dieron a conocer que renunciaban a la Realeza para buscar una vida económica independiente y fuera de la presión mediática que habían sufrido desde el inicio de su matrimonio, situaciones que también mencionó la Reina cuando dio a conocer su veredicto final.

Sin embargo, una fuente cercana a la pareja confesó al Daily Mail que Harry se animó a seguir a su esposa Meghan debido al amor que le tiene, además de que el espíritu del Príncipe también estaba siendo afectado, por lo que ambos decidieron tomar cartas en el asunto.

Me dijo que fue el amor que siente Harry por ella lo que hizo todo esto posible… Ella aseguró que, al igual que su espíritu, el de él también estaba siendo aplastado y no podía soportar verlo sufrir más. Meghan le ha estado diciendo a sus amigos cercanos que esto es lo mejor que le podría pasar a Harry y que su esposo prosperará como nunca

Asimismo, la fuente señaló que el matrimonio no tiene pensado abandonar el nombre de Duques de Sussex, pues con ese tienen pensado iniciar su marca empresarial, la cual ya tiene su propio sitio web.

No piensan cambiar el nombre ni en su website ni en Instagram. Aún se consideran los duques de Sussex y conservarán esa parte royal. Meghan dice que siempre serán considerados como realeza, independientemente de dónde vivan o qué hagan

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