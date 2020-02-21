Celebridades se unen para financiar viaje a Quaden, niño de 9 años víctima de bullying por enanismo.

A través de redes sociales, se hizo viral el caso de Quaden Bayleys, un niño de 9 años que compartió un mensaje que conmocionó al mundo.

El pequeño fue víctima de bullying en su escuela debido a que padece acondroplasia, mejor conocida como enanismo.

Dame un cuchillo, quiero suicidarme

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El video fue publicado por su madre, Yarraka Bayles, del estado australiano de Queensland; su objetivo fue crear conciencia sobre el impacto del acoso escolar. Las declaraciones del pequeño son preocupantes, incluso su madre dice que ya había intentado suicidarse previamente.

Esto es lo que hace la intimidación, ¿pueden por favor educar a sus hijos, sus familias, sus amigos?

FAMOSOS SE REÚNEN PARA ENVIAR A QUADEN BAYLES A DISNEYLAND

Luego de que el niño compartiera este desgarrador mensaje, la comunidad de Hollywood y celebridades de distintas áreas le enviaron mensajes de apoyo a Quaden Bayles.

Incluso, recibió el respaldo de algunos famosos que se han hecho presentes después del video y Hugh Jackman fue uno de ellos.

Quaden, eres más fuerte de lo que sabes, amigo. Todos, seamos amables unos con otros. El acoso no está bien, punto

Incluso se abrió una nota de GoFundMe por el comediante Brad Williams para recaudar dinero y enviar a Bayles y a su madre a Dinesylandia.

Esto no es solo para Quaden, es para cualquiera que haya sido acosado en sus vidas y le hayan dicho que no eran lo suficientemente buenos

Incluso, Quaden fue invitado por Sityodtong a sus instalaciones de entrenamiento de artes marciales en Singapur.

El objetivo es que aprenda este deporte y pueda defenderse en un futuro. Además de darle acceso a un evento de ONE FC.

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