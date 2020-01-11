¿Qué es Lyme, la enfermedad que padece el cantante Justin Bieber y de la cual sufrió burlas?

Justin Bieber se robó la atención y preocupación de sus seguidores, luego de que anunció la enfermedad que padece: Lyme, la cual también ha atacado a otras artistas como Avril Lavigne, Thalía y Bella Hadid.

Su diagnóstico fue tardado, pues los médicos no podían detectar del todo la verdadera enfermedad que padecía Bieber, hasta que por fin confirmaron que se trataba de Lyme por lo que comenzó su tratamiento para poderla combatir.

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¿Qué es Lyme?

Lyme es una enfermedad que se da a través de las picaduras de garrapatas y la cual se presenta con diferentes síntomas como erupciones en la piel, fuertes dolores de cabeza, así como en los músculos y articulaciones, cansancio extremo y fiebre.

La forma adecuada para poder combatir la enfermedad es a través de antibióticos siempre y cuando se identifique de forma inmediata. Sin embargo, no fue lo único que se le diagnosticó a Bieber, pues junto con Lyme también padeció de mononucleosis infecciosa.

Esta enfermedad se da con un virus que se contagia mediante los fluidos corporales como la saliva. Los síntomas principales de mononucleosis son la fatiga extrema, fiebre, dolor de cabeza y garganta, además de sarpullido e inflamación en los ganglios linfáticos.

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