¿Regresan? Drake fue visto con Rihanna, quien acaba de terminar su relación con Hassan Jameel.

Todo parece indicar que Drake no pierde la esperanza de tener otra oportunidad con Rihanna pues, a días de que ella terminó su última relación con Hassan Jameel, los cantantes fueron vistos juntos en una salida que tuvieron por la noche.

Desde el fin de semana, Riri se centró en el foco del ojo público luego de que se dio a conocer su ruptura con su novio multimillonario; aunque ninguno de los dos dio a conocer los motivos, ni el anuncio oficial, fuentes cercanas a la pareja confirmaron los hechos ante el medio Us Weekly.

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Pero, al parecer, la cantante originaria de Barbados fue captada con la compañía del rapero Drake, quien desde hace años ha buscado tener una relación estable con Rihanna, pero que no se ha podido dar del todo.

Drake y la intérprete de Love On The Brain cuentan con una larga historia amorosa que a todos sus fans los tiene intrigados, pues en el 2010 el rapero confesó estar saliendo con Rihanna y eso desató que hicieran algunas colaboraciones juntos; pero ella mostró poco interés y no duró mucho tiempo.

Se trata de un ir y venir entre ellos, algo que le afectaba emocionalmente a Drake, quien incluso se vio envuelto en un enfrentamiento por defender a Rihanna de Chris Brown, otro famoso que se sumó a la lista de novios de la cantante, pero ella no dio detalles al respecto.

Ante esto, Rihanna confesó en el 2016 que su última relación había sido con Chris Brown, aunque en ese año también anunció formalmente un vínculo sentimental con Drake, quien había buscado otra oportunidad con la cantante.

Desafortunadamente no duró mucho, ya que en el 2017 empezó su nueva relación con el millonario Hassan Jameel, la cual mantuvo durante tres años. Sin embargo, parece que Drake quiere ocupar todas las oportunidades que pueda tener con Rihanna, ya que hace algunos días se les vio juntos en un concierto de A$AP Rocky, amigo en común de los cantantes.

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