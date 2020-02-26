Rihanna cautiva en sus redes sociales por lucir hermosa lencería en sus fotos y causar la admiración de todos sus fans.

Con tremenda belleza, Rihanna ha conquistado el corazón de millones de personas, ya sea por talento musical, su inigualable belleza, sus increíbles diseños de moda, como actriz, escritora y hasta filántropa. Ella es una mujer completa y no se cansa de demostrarlo cuando de subir alguna foto en lencería se trata.

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Ella ha demostrado que cualquier mujer es digna de llevar el estilo que más le parezca y como quiera lucirlo. Se ha convertido en la voz de muchas chicas que han temido a mostrarse como en realidad son y las ha motivado a vestirse, maquillarse y sentirse seguras con sus cuerpos y belleza.

A pesar de que ha recibido críticas por su aumento de peso, la intérprete de Umbrella parece no importarle, incluso ella disfruta al máximo su cuerpo sin importar como luzca. En su Instagram es común encontrarnos con fotos en las que porta ropa interior de encaje, pues hay que mencionar que también cuenta con una marca de lencería llamada SAVAGE X FENTY by Rihanna.

En todas sus instantáneas luce espectacular y segura de quien es, invitando a todas las chicas que se sientan de la misma manera.

Rihanna no solamente le ha ayudado a mujeres, también a hombres y a toda la comunidad negra, pues se supo que ella se negó a participar en el medio tiempo del Super Bowl LIV, debido a las injusticias que la liga estaba haciendo en contra de los jugadores que se oponían a su gobierno.

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Todo esto comenzó cuando varios deportistas estadounidenses se ponían de rodillas al sonar el himno nacional de su país. De esta manera, ellos se manifestaban y le hacían saber al gobierno de Estados Unidos que no están de acuerdo con las medidas que se están llevando.

Es momento de tomar la actitud de RiRi y llevar a cabo la filosofía que la famosa ha querido transmitir desde el 2003 que inició su carrera.

