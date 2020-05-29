Fitran nuevas imágenes de Robert Pattinson con el traje de Batman en nueva película. ¡Espectacular!

A lo largo de esta cuarentena se han dado a conocer detalles sobre la nueva entrega de The Batman así como de su protagonista Robert Pattinson.

Hace poco uno de los fans de este cómic se cuestionaba aspectos del traje del personaje, sobre cómo podría lucir en la luz, si el actor lo portará bien, entre otras interrogantes.

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El director Andy Serkis confirmó que será una de las más oscuras en la historia de DC Comics y mencionó un par de detalles sobre The Batman.

Por el momento no se han presentado muchas imágenes sobre la película e incluso solo se ha podido ver al actor Robert Pattinson usado el famoso traje en el primer tráiler de The Batman.

Debido a esta incertidumbre el ilustrador Leonardo Menegon hizo un trabajo espectacular al mostrar cómo sería el protagonista con el famoso traje del Caballero de la noche en plan luz del día.

Por medio de su cuenta de Instagram, el ilustrador enseñó sus suposiciones sobre el traje, la publicación cuenta con más de 2 mil corazones rojos y cientos de comentarios en donde admiran el gran trabajo que hizo.

Por el momento el reparto que se conoce de la nueva entrega de la franquicia es: Zoe Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Enigma, Jeffrey Wright como el Comisario Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, John Tuturro como Carmine Falcone y Colin Farrel como el Pingüino, pero sin duda uno de los papeles más cuestionados por los fans es del de Robert Pattinson como Batman.

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The Batman llegará a la pantalla grande el próximo 1 de octubre del 2021.

