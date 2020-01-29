¡Niñas! Kylie Jenner manda provocativa invitación a Rosalía para pasar unos días solas y lejos de todo.

Kylie Jenner es una de las famosas que más llaman la atención de las cámaras, pues tanto su talento dentro de los negocios como su gusto por la moda le han dado grandes éxitos, pero en esta ocasión sorprendió a sus fans por la provocativa invitación que le mandó a Rosalía para pasar unos días juntas.

La socialité es de las jóvenes más ricas en el mundo debido a la trayectoria de su familia, los Kardashian-Jenner, y con el apoyo de esta lanzó su propia marca de maquillaje que ha sido todo un éxito, pero también es considerada como una gurú de la moda por los outfits que presume en su cuenta de Instagram.

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En tanto, Rosalía no se queda atrás, ya que también se ha considera como una de las mujeres más exitosas en la actualidad gracias a la fama que ha alcanzado en tan poco tiempo dentro del mundo musical, donde también ha ganado una gran cantidad de premios.

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Sin embargo, hace unos días las famosas mujeres tuvieron un encuentro y por fin se conocieron, pero la sorpresa no terminó en ese punto pues, según lo publicaron en sus redes sociales, las estrellas se comprometieron, aunque todo se trataba de una broma que, al parecer, todavía sigue.

Hace unas horas, Kylie Jenner se animó a realizar una provocativa invitación a la española mientras se encontraba en una sesión de maquillaje, pues le sugirió pasar algunos días juntas, solas y alejadas de todo para contemplar las puestas de sol:

Rosalía, olvidemos de todo y disfrutemos de la puesta del sol, solo tú y yo

Frase que acompañó con algunas risas de ella y su equipo de maquillistas y estilistas que la estaban alistando. Por su parte, Rosalía compartió la historia de su íntima amiga con el texto de “Celosa mi esposa Ily”.

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