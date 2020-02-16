VIDEO: La peculiar respuesta de Rosalía hacia sus ‘haters’ que critican su manicura se viralizó en redes sociales.

Rosalía es una de las jóvenes cantantes que tiene uno de los looks más excéntricos del momento. En redes sociales fue objeto de burlas por usar las uñas bastante largas, pero estaban adornadas con la silueta de una mujer bailando en una barra de pole-dance.

De esta manera respondió a la polémica que vivió en una fiesta privada para celebrar los Grammy. La cantante española se fue a celebrar en un club nocturno con Nas X y Dua Lipa, el escándalo ocurrió cuando los famosos aventaron dólares a una bailarina semidesnuda.

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Aunque las cantantes son identificadas por ser defensoras del feminismo, su aparición en esta fiesta mostró una actitud contradictoria a lo que promueven con sus canciones.

Varios usuarios de redes sociales, acusaron a Rosalía de contribuir y promover la representación de las mujeres como simples objetos de deseo sexual, a pesar del discurso radicalmente opuesto que ha venido ofreciendo con cada una de sus canciones.

Ahora, su nuevo diseño de uñas es una respuesta a sus haters que la criticaron.

Rosalía es uno de los íconos juveniles de moda, y muestra de ello son sus espectaculares vestuarios y sus largas uñas. En uno de los últimos videos compartidos en la aplicación TikTok, la cantante de Con Altura mostró lo que puede lograr con ellas, pues impartió una clase de castañuelas usando sus uñas.

Has utilizado las uñas como castañuelas????? Tu mente >>>>> pic.twitter.com/o5fGWE0WlR — carmen 🦂 (@badgalknowless) February 9, 2020

Con solo 26 años, Rosalía Vila Tobella, nombre real de la artista, alcanzó la fama tras su último álbum El Mal Querer, del que destacan éxitos como: Malamente, Reniego, Di Mi Nombre y Preso.

A los 23 años lanzó su primer disco, Los Ángeles, en el que tocaba canciones de puro flamenco y con el que fue nominada por primera vez a un Grammy.

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