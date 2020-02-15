Llega el 15 de febrero, día oficial para molestar a Calamardo e internautas lo festejan con memes.

Bob Esponja se ha posicionado como una de las caricaturas más famosas dentro de la televisión internacional, siendo así que hoy es un día especial para los fans de esta, pues el 15 de febrero es el día oficial para molestar a Calamardo y, por supuesto, los memes no se dejaron esperar.

Sin duda, Bob Esponja marcó la infancia de muchos, y aún lo sigue haciendo pues todavía está vigente con sus nuevos capítulos. Pero, los verdaderos fans se deberán acordar que después del Día de San Valentín llega un día de los más divertidos del año: El día de molestar a Calamardo.

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Claro que este personaje ha dejado una gran huella dentro de la caricatura, pues a pesar de su mal carácter, así como su lado envidioso y manipulador, se ganó el cariño de varios televidentes.

Por eso, varios fans han de recordar que en el capítulo 12 de la temporada uno se le dedica un día especial al gran gruñón de Calamardo; en este episodio llamado El Empleado Del Mes, Bob Esponja le anuncia a su vecino con tentáculos que el 15 de febrero es día de molestarlo, algo que parece no agradarle del todo.

Tanto los fans de esta caricatura como la misma cuenta de Bob Esponja no dejaron pasar el momento e hicieron sus celebraciones en redes sociales a través de algunos memes.

#AnnoySquidwardDay deserves to be trending... that would annoy Squidward pic.twitter.com/2wNr5d64FV — SpongeBob (@SpongeBob) February 15, 2020

Por su parte, la cuenta oficial de la caricatura recordó a primera hora el día que era y la gran importancia que este tenía, mientras que los fans de la esponja cuadrada compartieron de forma cómica el festejo.

Incluso, hubo algunos que decidieron modificar al personaje y otros tantos se imaginan cómo se ha de encontrar Calamardo al recordarle este día.

Hoy es mi día favorito del mes. Es día 15, día de molestar a Calamardo.



Solo qué ahora, mejor voy a molestar a Cacalamardo. pic.twitter.com/slITnlHQEc — Re K Bronn™ (@SerKBronn) February 15, 2020

Calamardo mostrándoles​ lo feliz que está de que le recuerden que Hoy es día de molestar a Calamardo pic.twitter.com/Vx4U05Ftht — Guillermo Bach-Ruiz 4.0 😈 (@billybachruiz) February 15, 2020

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