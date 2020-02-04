La reguetonera Natti Natasha recibe oferta de anciano millonario para ser su ‘sugar daddy’. ¿Lo aceptará?

Natti Natasha, una de las reguetoneras más talentosas a nivel internacional, recibió una oferta fuera de lo común cuando un millonario le dejó un comentario en su reciente foto donde luce su cuerpo de envidia.

La cantante, originaria de República Dominicana, es una mujer que poco a poco ha crecido dentro de la industria musical de género urbano. En sus letras resalta el empoderamiento de las mujeres que cada vez se nota con más frecuencia.

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Sin embargo, el talento de Natti va acompañado de su emblemática belleza que la ha llevado a diferentes situaciones, como pasó en su última foto donde presumió el largo de sus piernas con un diminuto y pegado short de mezclilla, además de una camiseta pegada y con un gran escote.

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En muy pocas horas, la publicación recibió más de 190 mil likes y comentarios halagadores, sin embargo, hubo uno que causó algo de ruido ya que se trataba de un anciano millonario que se ofreció a ser su sugar daddy:

Si te interesa un sugar daddy envía un mensaje privado

Hasta el momento, la estrella no ha respondido el polémico mensaje que recibió por parte de este hombre, quien, de acuerdo a su perfil, se llama Frank Jude. ¿Será que Natti acepte la oferta?

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