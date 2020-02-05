Tini Stoessel, se realizó un tatuaje que ha despertado la curiosidad

La pareja del cantante Sebastián Yatra, Tini Stoessel ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un misterioso tatuaje, que ha despertado la curiosidad de sus fans.

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La cantante vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional, en donde actualmente se encuentra viviendo en España en compañía de su novio Sebastián Yatra.

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Tini Stoessel, decidió hacerse un nuevo tatuaje, cuyo dibujo es una rosa con pequeñas líneas discretas; pero bien definidas en tonos grises. Sin ponerle ninguna dedicatoria, lo que más ha desatado la duda es el lugar en donde lo colocó, situación que hasta el momento es una total incógnita.

Por ahora, sólo hay que esperar que la cantante revele el lugar de su nuevo tatuaje, pues sus casi 12 millones de seguidores en Instagram esperan la respuesta a la incógnita.

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