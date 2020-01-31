Shakira y JLo revelan detalles sobre su presentación en el Super Bowl y prometen un empoderador show.

Durante una rueda de prensa, Shakira y Jennifer Lopez brindaron más detalles sobre el show de medio tiempo que se realizará en el Super Bowl, el cual incluye un mensaje de empoderamiento y rendirá un homenaje a la estrella de la NBA, Kobe Bryant.

Shakira dijo que su espectáculo tiene el objetivo de unir la vida y la diversidad con la música.

El domingo vamos a celebrar la vida y la diversidad. Esto será un gran momento para la comunidad latina en un evento que es muy muy americano. Lo mejor es que es en Miami, eso lo hace muy especial. Miami es una ciudad donde radican muchos latinos, es vital para mí porque gran parte de mi carrera se forjó aquí y será en mi cumpleaños

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Además, también JLo despejó los rumores sobre una supuesta rivalidad con la cantante originaria de Colombia, pues aseguró que solo existe un profundo respeto y admiración por el trabajo de cada una.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020.

Sobre la presentación, sé que tienen muchas dudas sobre eso. La verdad es que cuando terminamos el primer ensayo, Shakira estaba, ‘estabas genial’ y yo estaba, ‘no, tú estuviste genial’”, comentó la cantante de origen puertorriqueño

En cuanto al homenaje para Kobe Bryant, Jennifer Lopez y Shakira dijeron que buscarán honrar su legado este domingo. La colombiana dijo al respecto lo siguiente:

Yo creo que todos estaremos recordando a Kobe el domingo. Y estaremos celebrando la vida y la diversidad en este país. Estoy segura de que él estará muy orgulloso de ver el mensaje que vamos a tratar de comunicar en el escenario

JLo y la intérprete de Sale El Sol dijeron que se complementan mutuamente y que este espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dirigido por dos mujeres, es un claro ejemplo de empoderamiento femenino.

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