Descubre cuál es el comercial que quitarán en el Super Bowl 2020 tras la muerte del basquetbolista Kobe Bryant.

La muerte de Kobe Bryant impactó a nivel internacional, pero no sólo eso, también ha llegado a influir en los próximos eventos que están por presenciarse, como el Super Bowl 2020 en donde cancelarán la transmisión de un comercial.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Tanto el público, como los famosos han lamentado esta gran pérdida de una de las leyendas del basquetbol.

Durante el Super Bowl LIV se realizará una especie de homenaje para conmemorar el gran talento que siempre demostró en cada uno de sus partidos. Pero la tragedia también alcanzó la parte comercial del evento.

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El Super Bowl en una gran oportunidad para que las empresas promocionen sus productos a pesar de la gran cantidad de dinero que esto equivale, sin embargo, marcas como Google, Cheetos, UBER, entre otras serán vistas a lo largo de esta transmisión.

En estas también se encontraba Kraft Heinz, no obstante, decidió cancelar su publicidad debido a la trama que manejó. En este anunciaba su producto de Planters a través de su emblemático personaje, Mr. Peanut.

Durante su desarrollo del comercial se ve que la caricatura sufre un accidente automovilístico en su Nutmobile, en el que lo acopañaban otros dos hombres, pero tras caer al barranco los tres terminan agarrados de una rama que no soporta mucho peso.

Por esta razón, Mr. Peanut decidió sacrificar su vida para salvar la de sus amigos a lo que se arroja al vació.

Debido al tipo de contenido y por el reciente accidente que tuvo Kobe Bryant, la empresa decidió eliminar su comercial a pesar de que, según datos de FOX, la publicidad para cada marca cuesta alrededor de 5.6 millones de dólares.

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