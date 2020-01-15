¿Sia tiene un hijo? La cantante reveló cómo le pidió a un famoso DJ tener intimidad con ella.

Sia realizó una entrevista para la revista GQ, donde realizó una serie de revelaciones en las que mencionó cómo le propuso a un amigo, DJ Diplo, tener relaciones íntimas sin compromiso.

Le dije, ‘Oye, escucha, eres como una de las cinco personas que me atraen sexualmente, y ahora que he decidido estar soltera por el resto de mi vida y acabo de adoptar un hijo, no tengo tiempo para una relación’

Sia fue directa y sin rodeos al decirle: "Si estás interesado en tener sexo sin ataduras, avísame".

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Sin embargo, la verdadera noticia ante estas palabras fue que Sia refrendó el deseo que tenía de ser madre, esto tras quedar conmovida por la serie documental Foster, que detalla varios casos de adopción de menores. Parece que la famosa finalmente cumplió ese sueño.

La intérprete de Chandelier agregó que Diplo es una de las personas más dulces del mundo y que también "es uno de los hombres más inseguros que ha conocido" en cuestión de relaciones personales.

La cantante de 44 años mencionó que se sintió atraída por su amigo debido a su "carácter humilde".

Recordemos que Sia y Diplo han colaborado varias veces y entre sus canciones más conocidas están No New Friends, Thunderclous y Elastic Heart.

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