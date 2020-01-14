Katy Perry compara a Orlando Bloom con una pirámide en su felicitación de cumpleaños y así reaccionaron los fans.

El reconocido actor hollywoodense Orlando Bloom llegó a sus 43 vueltas al sol y su prometida Katy Perry le mandó una felicitación por su cumpleaños en la cual lo comparó con una pirámide, algo que provocó varias reacciones en sus fans.

La pareja conformada por la cantante Katy Perry y Orlando Bloom se ha convertido en una de las favoritas de los fánaticos, pues a meses de comprometerse no dejan de irradiar amor, algo que todos esperan no acabe. Por ello, el cumpleaños de Bloom fue una gran oportunidad para dejar huella de la miel que derraman en sus redes sociales.

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Katy publicó una foto de ellos frente a un emblemático monumento de Egipto, la Gran Pirámide de Guiza, con la que hizo una ingeniosa comparación que derritió a sus seguidores.

Muchas personas se preguntan cómo se construyeron realmente las pirámides... pero yo, estoy constantemente asombrada y me pregunto cómo fue creado un ser tan amoroso, amable, compasivo, solidario, talentoso, profundamente espiritual y apuesto

Fue así como la cantante describió a su futuro esposo e hizo hincapié en el corazón puro que tiene el actor Orlando Bloom.

Ante esto, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar y comenzaron a escribir mensajes de felicitación tanto por el cumpleaños como por la sana relación que tienen.

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