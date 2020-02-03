Pamela Anderson anunció la separación con su quinto esposo a 12 días de su boda. Se tomarán un tiempo.
La exconejita de Playboy abrió su corazón para un portal estadounidense donde también agradeció las muestras de cariño de sus fans.
Después de un festejo privado en Malibú donde Pamela Anderson y el productor Jon Peters contrajeron nupcias, el medio, The Hollywood Reporter, reveló que la pareja le pusó fin a su relación tras 30 años de romance. La actriz comentó lo siguiente sobre su separación:
Estaremos muy agradecidos por su apoyo ya que hemos decidido tomarnos un tiempo separados para reevaluar lo que queremos de la vida y de nosotros. La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, mutuamente hemos decidido posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad
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Estas fueron las palabras de la modelo a 12 días después de haber celebrado la boda con el productor de los filmes A Star is Born y Man of Steel, quien aún no se pronuncia al respecto.
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El medio estadounidense aseguró que aunque se llevó a cabo la boda, el quinto matrimonio de la actriz no es legal ante las autoridades.
Ahora, la pareja prefiere tomarse un tiempo para pasar el duro momento que atraviesan en su relación.
La noticia tomó por sorpresa a los fans de Pamela Anderson, pues aseguran que en las Insta Stories de la celebridad viajó a Canadá después de pasar días románticos al lado de su esposo.
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