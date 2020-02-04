Super Bowl: Recuerdan en redes sociales a Michael Jackson como el mejor show de medio tiempo de la historia.

Michael Jackson podría ser el mejor artista que se ha presentado en un show de medio tiempo del Super Bowl, al menos así opinan miles de internautas, quienes lo recordaron este domingo en las redes sociales.

Tras la presentación del espectáculo en el que las latinas Shakira y Jennifer Lopez pusieron a bailar a todo el público del Hard Rock Stadium, las comparaciones no se hicieron esperar en internet.

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Así fue como internautas recordaron aquel espectáculo en el que, al finalizar el primer tiempo del partido entre los Dallas Cowboys y los Buffalo Bills de 1993, apareció Rey del Pop tras una inmensa explosión.

La clave de inicio fue cuando Michael, ataviado con un outfit de militar, se quitó los lentes e inició con su famoso sencillo Jam, para después arrancarse el vestuario y quedarse con su icónica camisa blanca, con la que comenzaría a bailar y cantar Billie Jean.

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No hace falta mencionar que fue durante esta canción cuando Jackson realizó su famoso paso lunar en el recinto, donde a los 5 minutos de haber comenzado ya había revolucionado la industria del entretenimiento en los eventos deportivos.

Jackson no sólo le apostó a interpretar sus mejores éxitos, sino que ofreció una experiencia visual detrás de las pantallas, donde aprovechó para dar uno de sus mensajes más conmovedores como introducción a su última canción Heal The World.

Por todo esto, miles de usuarios en redes sociales recordaron el increíble espectáculo de Michael Jackson como un parteaguas en la historia de los shows de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos más importantes y de talla internacional.

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