Taissa Farmiga, sufrió filtración de fotos íntimas

Taissa Farmiga, la actriz que aparece en la serie American Horror Story, sufrió filtración de fotos íntimas que ya circulan en redes sociales, pero hasta el momento no ha mencionado nada al respecto.

La joven de 25 años ha conseguido su fama a partir de su aparición en la película La Monja, donde interpretó a la hermana del personaje Irene, así como en la serie ya mencionada. Sin embargo, en estos días se ha vuelto tendencia debido a las delicadas fotografías que publicaron de ella.

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Farmiga, hermana de la actriz Vera Farmiga, sufrió de los malos trucos de hackers, quienes lograron acceder a sus privadas imágenes, las cuales se viralizaron de forma inmediata. En estas se le ve a la famosa posar frente a un espejo donde luce sin prenda alguna.

También hay otras fotografías en las que sólo se cubre con alguna de sus manos. En relación a esto, ni ella ni sus representantes han hecho declaración alguna.

Cabe recordar que Taissa Farmiga no es la primera víctima famosa que sufre esta delicada exposición cibernética, ya que nombres como los de Avril Lavigne o Jennifer Lawrence, entre otras, han pasado por la misma situación bochornosa y delicada.

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