Talluah Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, causó sensación en redes sociales al subir una foto desnuda.

Talluah Willis, hija del famoso actor de películas de acción Bruce Willis y la también talentosa Demi Moore, ha causado sensación este fin de semana en redes sociales luego de publicar una foto en donde se muestra completamente desnuda.

Te puede interesar:

VIDEO: Danna Paola enloquece a fans con tráiler que anuncia la tercera temporada de la serie Élite.

Sin embargo, no se trata de un desnudo vulgar, sino artístico mismo que compartió en su cuenta oficial de Instagram. La imagen ha causado bastante polémica y se convirtió en el centro de atención de las redes sociales.

Lo que resalta en estos momentos es la intención de Talluah Willis al subir la foto, que no solamente estaba dedicada a sus miles de fans, sino que también para los integrantes de su familia.

La hija de Bruce Willis fue diagnosticada con trastorno dismórfico cuando apenas tenía 13 años, este padecimiento le ocasiona una preocupación por los defectos fuera de lo normal, ya sea algo real o completamente imaginario, mismo que es percibido en las características físicas propias.

Esta es la razón por la que su autoestima se encontraba bastante dañada, pero ahora se sabe que es algo que ya quedó en el pasado, pues ya se encuentra en condiciones en donde se puede aceptar y mostrarse al mundo tal como es.

Lamentablemente muchos usuarios de redes sociales han comenzado a criticar que Talluah Willis se encuentra muy delgada, pero lo importante para sus padres Bruce Willis y Demi Moore es que ella va mejorando con su problema, y ahora cuenta con una mejor autoestima para mostrarse al mundo.

La imagen fue tomada por el fotógrafo Tyler Shields, quien es reconocido por su trabajo siempre atrevido y seductor. Razón por la que tuvimos la oportunidad de ver Talluah Willis sin ropa, encogida como si se encontrará en posición fetal.

También te puede interesar:

Bradley Cooper figura entre los actores para dar vida a Barry Gibb, de los Bee Gees, en la película sobre la banda.

Además de su padecimiento Talluah Willis, también ha presentado problemas con el consumo de cocaína y bebidas alcohólicas.

