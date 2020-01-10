Selena Gomez lanza su nuevo álbum ‘Rare’, tras cinco años de ausencia desde su último disco.

Luego de cinco años desde su último disco “Revival”, Selena Gomez llega con su tercer álbum de estudio Rare. Ahora los fanáticos de la cantante podrán disfrutar de temas como “Lose You to Love Me” y “Look at Her Now”.

Selena Gomez eligió este 10 de enero para lanzar su producción, la cual sus fans podrán disfrutarlo en todas las plataformas de streaming.

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La cantante se enfrentó a un largo proceso para grabar “Rare”, ya que atravesó por dos rupturas amorosas con The Weeknd y Justin Bieber.

Al parecer las canciones de su nuevo disco tienen que ver con ambos casos y la transición que vivió para superarlos.

De acuerdo con Selena Gomez, este nuevo álbum es uno de los más honestoo que ha realizado en su carrera y estaba ansiosa porque sus fans lo pudieran disfrutar para "que escuchen su corazón".

La lista de canciones de su nuevo álbum “Rare” son:

Rare Dance Again Look At Her Now Lose You to Love Me Ring Vulnerable People You Know Let Me Get Me Crowded Room

10 Kinda Crazy

11 Fun

12 Cut You Off

13 A Sweeter Place

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