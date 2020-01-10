Selena Gomez lanza su nuevo álbum ‘Rare’, tras cinco años de ausencia desde su último disco.
¡Por fin! Selena Gomez presentó su nueva producción musical que lleva por título “Rare” y muestra una nueva faceta musical de la intérprete de “Taki Taki”.
Luego de cinco años desde su último disco “Revival”, Selena Gomez llega con su tercer álbum de estudio Rare. Ahora los fanáticos de la cantante podrán disfrutar de temas como “Lose You to Love Me” y “Look at Her Now”.
Selena Gomez eligió este 10 de enero para lanzar su producción, la cual sus fans podrán disfrutarlo en todas las plataformas de streaming.
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La cantante se enfrentó a un largo proceso para grabar “Rare”, ya que atravesó por dos rupturas amorosas con The Weeknd y Justin Bieber.
Al parecer las canciones de su nuevo disco tienen que ver con ambos casos y la transición que vivió para superarlos.
De acuerdo con Selena Gomez, este nuevo álbum es uno de los más honestoo que ha realizado en su carrera y estaba ansiosa porque sus fans lo pudieran disfrutar para "que escuchen su corazón".
La lista de canciones de su nuevo álbum “Rare” son:
- Rare
- Dance Again
- Look At Her Now
- Lose You to Love Me
- Ring
- Vulnerable
- People You Know
- Let Me Get Me
- Crowded Room
10 Kinda Crazy
11 Fun
12 Cut You Off
13 A Sweeter Place
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