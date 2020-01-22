Se estrena el tráiler de ‘Miss Americana’, el próximo documental que retrata la vida de Taylor Swift.

El próximo 23 de enero se estrenará Miss Americana en el Festival de Cine de Sundance 2020 y, para la sorpresa de los fans, esta mañana salió el tráiler del documental que retrata la vida de Taylor Swift.

En el clip, con duración de 2 minutos, se observan algunas escenas de la intérprete de You Need To Calm Down junto a su mamá, novio, gatos y otras personas importantes para la celebridad.

Te puede interesar:

La cantante Taylor Swift revela que su madre tiene un tumor cerebral que afecta gravemente su salud; esto es lo que dijo.

La compositora estadounidense compartió el video en su cuenta de Instagram, donde anunció que la fecha de estreno al público en general será el 31 de enero por una reconocida plataforma de streaming y en algunos cines seleccionados.

El largometraje estará dirigido por Lana Wilson y retrata la evolución de Swift como cantante y mujer, a través de una “mirada cruda y emocionalmente reveladora”.

La noticia llega después de que la revista Variety confirmó que la madre de Swift tiene un tumor cerebral, razón por la cual no ha extendido su gira Lover.

También te puede interesar:

‘Los Tigres del Norte’ estarán presentes en el ‘Super Bowl LIV’, poniéndole un sabor muy mexicano a este evento.

