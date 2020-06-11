Sale a la luz tráiler de ‘The Batman’ con el actor Ben Affleck en la versión del director Zack Snyder.

La inesperada salida del director de cine Zack Synder del Universo DC provocó un fuerte golpe para una de las franquicias más importantes en el mundo y para millones de fans que no están del todo contentos con esta decisión.

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Además, de que la salida de Ben Afleck como Batman causó que la importantísima Warner Bros. cambiará por completo el rumbo de los héroes, dejando incertidumbre de cuáles serían los caminos que tomarían las películas.

Y ante este cuestionamiento salió un fan tráiler de 'The Batman' que al parecer dio muchas respuestas.

Según los planes de tenía Zack Synder para DCEU eran totalmente diferentes a los que decidió tomar la compañía Warner Bros., ya que cambió completamente la película de Justice League y dio un pequeño retroceso en 'The Batman' que estaba preparando para Ben Afleck, esto se debe a que la productora no estaba de acuerdo con que se llevara de una forma muy oscura y se tomó la decisión de dejarla en el olvido.

Un fan tráiler de The Batman, compartido por stryder HD, muestra cómo sería la película que dejó a un lado Warner Bros, donde utilizan escenas de Batman vs Superman: Dawn of Justice, Justice League y la serie de Gotham.

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Aunque Robert Pattison será el encargado del reinicio de este personaje, este film estará a cargo de Matt Reeves para el año 2021 y Zack Synder Justice League para una de las plataformas más famosas de streaming en el mundo en donde se podrá ver de nueva cuenta al talentoso Ben Afleck.

