Actriz pide que el personaje al que le da vida en Marvel protagonice su propia historia. Conoce de quién se trata.

Una de las cosas que nos pueden emocionar del Universo Cinematográfico de Marvel, es que nuestros superhéroes favoritos han podido protagonizar sus propias historias en películas en solitario. Sin embargo, ha sido la intérprete de un papel secundario que espera que la empresa se anime a dedicar una cinta completa en dicho personaje.

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Linda Cardelleni ha sido la encargada de darle vida a Laura Barton, mejor recordada como la esposa de Clint Barton, mismo quien trabaja al lado de Los Vengadores como Hawkeye; a Laura la hemos visto por pequeños momentos en algunos cameos.

Según la actriz cree que sería interesante poder profundizar en la esposa del héroe, pues, aunque ha admitido que disfruta y le encanta ser parte del UCM, asegura que su personaje tiene más que ofrecer y podría hacer a través de una cinta en solitario.

Esto, para algunos fans ha resultado un imposible, especialmente porque no cuenta con ningún superpoder que pudiera explotar en la pantalla grande, a menos que Marvel esté dispuesto a hacer algunos cambios y brindarle un poco de estos.

En una entrevista con la revista Collider, ella reveló este deseo, pues desde antes de participar, uno de sus sueños a cumplir era el de pertenecer a estas maravillosas películas llenas de ciencia y ficción.

Quiero decir, ya sabes, fue una de esas cosas en las que me trajeron al MCU y realmente es su propio universo, es su propia entidad con este fandom que es increíble y ser parte de todo esto, no sé, es muy divertido

Cardellini lo ha dado a conocer y espera que próximamente la franquicia de medios y universo compartido quiera darle la oportunidad a los personajes que no son los protagonistas, pero que, como ella, tienen mucho que ofrecer.

Lamentablemente, esto es algo que podría quedarse solamente en los sueños de la actriz, pues por la falta de popularidad e impacto en su papel, Marvel no podría apostar por una gran producción para Laura Barton.

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La buena noticia es que sí podría estar de regreso en la serie que se tiene preparada de Hawkeye en la nueva plataforma de películas y series de la compañía del ratón.

