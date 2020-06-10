Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss revelan por qué decidieron regresar a la emblemática secuela de ‘Matrix’.

Los fans de Matrix, ya no pueden esperar por ver la cuarta entrega de la película noventera. Sin embargo, Keanu Reeves, dio un adelantó del magnifico guion para el portal Empire.

La directora Lana Wachowski, escribió una obra maestra que pretende dejar cautivados a los admiradores más fieles, según informó el canadiense:

Lana Wachowski escribió un hermoso guion y una historia maravillosa que resonó conmigo. Esa es la única razón para hacerlo. Trabajar con ella nuevamente es simplemente increíble. Ha sido realmente especial, y creo que la historia tiene algunas cosas significativas que decir, y de las que podemos nutrirnos

Keanu confesó que, la única razón para regresar a grabar la cinta, fue por la excelente adaptación cinematográfica, que realizó Wachowski.

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La canadiense tampoco imaginó la aparición de un guion extraordinario, como el que creó Lana:

Nunca pensé que sucedería. Nunca estuvo en mi radar en absoluto

Cuando me lo trajeron de la forma en que me lo trajeron, con una profundidad increíble y toda la integridad y el arte que puedas imaginar, pensé: ‘Esto es un regalo’. Fue muy emocionante

Ambos actores se mantienen alejados del ojo público. De hecho, pocas veces han dado declaraciones sobre las sorpresas preparadas para los admiradores del filme, que fue lanzado en 1999.

La película cautivó a La Academia desde su aparición en la década de los noventas; por ende, ganó 4 Premios Óscar a Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales.

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