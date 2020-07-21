‘Tiny Toons‘: Vuelven los personajes más tiernos de la televisión y se vuelven tendencia en redes sociales.

Después del rotundo éxito que tuvieron las series Animaniacs y Pinky y Cerebro, llega a Azteca 7 un programa para revivir la infancia de muchos jóvenes. Nos referimos a las Aventuras de los Tiny Toons, un show estrenado a principios de 1990, en el que los estudiantes asisten a Looniversidad Acme para vivir grandes aventuras.

Buster Bunny, un conejo azul, y Babsy Bunny, una coneja rosa, son los protagonistas del show infantil, que recorre la vida de los personajes más divertidos de la televisión.

Creada por Tom Ruegger y producida por Warner Bros. y Steven Spielberg, esta serie de dibujos animados cuenta las aventuras de los Tiny Toons dentro del instituto, mismos que son versiones más jóvenes de los personajes emblemáticos de la producción Looney Tunes.

¡Prepárate! Esta tarde la locura invadirá la pantalla de @AztecaSiete con Las Aventuras de los Tiny Toons. 🐰🏫



¡Te esperamos a las 3:15 p.m.! 📺 pic.twitter.com/1w2aICCXYe — Azteca 7 (@AztecaSiete) July 20, 2020

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En algunos episodios, hacen su aparición Bugs Bunny, El Pato Lucas, Porky y Elmer Gruñón, quienes fungen como profesores dentro de la universidad.

La reacción de los usuarios de las redes sociales no se hizo esperar y publicaron memes y chistes, celebrando a una de las caricaturas que marcó su infancia. El hashtag #TinyToons se volvió tendencia en Twitter, y los internautas comenzaron a recordar a sus personajes favoritos con nostálgicas fotos y frases.

Por si fuera poco, los usuarios recordaron los icónicos vasos con imágenes esos personajes que cambiaban de color con la temperatura del agua fría: “Es como si volviera a vivir”, escribió un fan.

La primera transmisión llegó a México en 1992 y, ante el buen recibimiento de los televidentes, contó con 295 capítulos, una película y 2 episodios especiales.

No te pierdas una de las caricaturas más queridas por parte del público mexicano, Tiny Toons, todos los días por Azteca 7 a las 3:15 p.m.

Aun recuerdo los TAZOS HOLOGRAFICOS DE #tinytoons y los vasos que cambiaban de color tsssss...que recuerdos es como si volviera a vivir... — El rufian (@Ruf1an89) July 20, 2020

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