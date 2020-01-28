TV Azteca transmitirá los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la mejor cobertura por Azteca 7, el canal olímpico.

En TV Azteca ya estamos listos para traerte la cobertura más completa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vive los mejores momentos, seguimiento personal a los atletas mexicanos, contenido exclusivo para ti y muchas cosas más todo por Azteca 7, el canal olímpico.

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Los japoneses esperan hacer los mejores juegos de la historia en una de las pocas ciudades en el mundo que mezcla la cultura antigua con la mejor tecnología de vanguardia, en donde sus casi 40 millones de habitantes esperan sorprender al mundo y todo el equipo de TV Azteca ya se encuentra listo.

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En Azteca 7, la Emisora Oficial de los Juegos Olímpicos, tenemos el mejor equipo de trabajo integrado por grandes especialistas, nuestros mejores conductores y la mejor tecnología para que no te pierdas ningún instante.

Pero eso no es todo. La cobertura de Azteca 7, el Canal Olímpico, será dirigida a toda la familia, pues además de la información deportiva no podrá faltar una probadita de la cultura nipona, así como la dosis adecuada de humor... y mucho más.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.

La edición XXXII de la justa olímpica Tokio 2020 se llevará a cabo en la capital de Japón del 24 de julio al 9 de agosto.