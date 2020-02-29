VIDEO: Adam Levine, de Maroon 5, se disculpa por insultos tras show en Viña del Mar. “Fui poco profesional”.

El cantante Adam Levine, líder del grupo Maroon 5, se disculpó con el público de Viña del Mar, a quienes llamó 'fucking town, assholes' tras bajar del escenario, y lamentó haber sido'poco profesional', por lo que dirigió un mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el vocalista de la agrupación comenzó por recordar que recientemente tuvieron uno de sus shows más importantes, en Chile, en el festival Viña del Mar, por el que agradeció la invitación, para después explicar las razones de su polémica reacción.

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El cantante dijo que al estar en una banda que toca en muchos conciertos, siempre está muy emocionado y busca dar lo mejor de él y del grupo y que, en ese sentido, muchas veces toma demasiado en serio cuestiones técnicas, y que en esta ocasión no fue la excepción.

Para ser honesto, hubo problemas de sonido que me molestaron. Intenté que no me afectaran, pero influyeron en mi desempeño en el escenario, lo que es poco profesional y me disculpo por eso

Ante ello, Levine recalcó que siempre se enfoca en cantar lo mejor posible frente a millones de personas en la tv, y que era lo que se trataba de hacer el día del incidente en su show; sin embargo, aceptó que no pudo manejar la situación, por lo que lamentó desilusionar al público.

Me disculpo, porque es uno de varios shows, y venir a Sudamérica es una de las cosas que nos encanta hacer, así que amamos a nuestros fans chilenos, anoche no fuimos los mejores, es todo lo que puedo decir

Adam Levine recordó que su próxima presentación sería en Santiago, por lo que, aseguró, la banda se siente emocionada de poder dar el mejor show del tour.

- dijo que se dejó llevar por problemas que pasaron detrás del escenario por eso su actitud

- pidió disculpas por ser poco profesional

- apruebo convención constitucional

- dice que la banda valora chile y sudamérica#maroon5 #adamlevine #adamlevin pic.twitter.com/wLJ8cK35Zc — 𝒎𝒂𝒓 ☁️ (@stylesvol94) February 28, 2020

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