VIDEO: Esta es la razón por la que Kobe Bryant prefería viajar en helicóptero. La reveló en el 2018.

Tras la muerte de Kobe Bryant, salió a la luz una entrevista de 2018 donde el exjugador de Los Ángeles Lakers reveló por qué viajaba en helicóptero. En la platica con Alex Rodríguez, comentó que quería evitar el tráfico de Los Ángeles y así pasar más tiempos con sus hijas, Gianna, Bianka, Natalia y Capri.

Estaba atorado en el tráfico y me perdía obras escolares porque estaba paralizado en el tráfico, y esto empezó a ser cada vez peor. Tuve que encontrar la forma en que pudiera entrenar y enfocarme, pero no quitarle tiempo a mi familia. Así que comencé a averiguar sobre helicópteros para poder ir y volver en 15 minutos, y ahí comenzó todo

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Además, la revista People aseguró que Kobe y Vanessa tenían un acuerdo de nunca viajar en el helicóptero juntos, pues en caso de un accidente ninguna de sus hijas quedaría huérfana.

Figuras importantes del deporte y del espectáculo ya enviaron sus condolencias a la familia: Barack Obama, Taylor Swift, Iker Casillas, Gerard Piqué, LeBron James y Paul Gasol son algunos de ellos.

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