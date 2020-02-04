VIDEO: Lele Pons se “burla” de la cultura mexicana y los internautas piden cancelar sus redes sociales.

Lele Pons es de las famosas extranjeras que tuvo una buena bienvenida en México; sin embargo, todo indica que eso ya terminó, después de que publicó un polémico video en el que, para muchos internautas, se burla de la cultura mexicana.

La influencer, originaria de Venezuela, tiene una gran actividad dentro de sus redes debido a los videos cómicos que publica desde las plataformas como Vine y Tik Tok, en los cuales también aparecen amigas y amigos de la famosa.

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En cambio, algunos seguidores mexicanos ya dejaron de seguirla y otros tantos se han manifestado en su contra porque, hace unos días, compartió un video en el que hace referencia a la cultura mexicana, pero tal parece que no de la forma adecuada.

En este, se muestra a Lele Pons en compañía de dos amigas que interpretan una canción en inglés, la cual se traduce en:

Me hice una prueba de ADN, resulta que soy 100 por ciento mexicana

Posteriormente, las mujeres se ven vestidas con outfits mexicanos, aunque un poco exagerados con bigotes, sombreros y maracas bailando la canción La Chona, originaria de Los Tucanes De Tijuana.

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paro ya cancelen a Lele Pons por la apropiación cultural de México, esta morra cuando quiere es Latina. pic.twitter.com/ZvEB9ZKbRJ — romana (@imnotmina) January 29, 2020

Ante esto, los internautas comentaron que se trataba de una burla por parte de la venezolana hacia los mexicanos. Asimismo, otros la tacharon como malagradecida, ya que en México fue bien recibida y se dieron grandes oportunidades laborales para participar como conductora en varios proyectos televisivos.

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Lele Pons bajó el video de sus redes sociales, mas no dio declaración o disculpa alguna por las ofensas que cometió, según lo señalaron sus seguidores, quienes también pidieron cancelar sus cuentas sociales.

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