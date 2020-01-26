Este es el videojuego que se volvió una sensación después de la propagación del Coronavirus. ¡Te contamos de qué se trata!

Plague Inc. es el juego que causó sensación entre los internautas a propósito de la propagación del Coronavirus. El objetivo del videojuego consiste en crear un virus que acabe con cada persona del planeta tierra, y se puede descargar a través de la App Store y por la página web oficial.

El juego ha sido el favorito de los usuarios desde el pasado 24 de enero, tanto que la empresa creadora, Ndemic Creations, lanzó un comunicado sobre su postura hacia el Coronavirus y la caída de la página web.

Te puede interesar:

BTS: Coronavirus pone en riesgo la próxima gira mundial 'Map Of The Soul Tour" 2020 ¿Qué es lo que pasa?

Nuestro sitio web está actualmente fuera de línea debido a la gran cantidad de jugadores. Estoy copiando nuestra declaración sobre el brote de coronavirus aquí para que la gente todavía pueda verlo. Por favor, recuerden que Plague Inc. es un juego, no un modelo científico y que el coronavirus es una situación real que está afectando a un gran número de personas

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Our website is currently offline due to very high player numbers. I'm copying our statement on the coronavirus outbreak here so people can still see it.https://t.co/pA6CUS7nJI pic.twitter.com/StXP6aemDe — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) January 24, 2020

Debido al éxito de Plague nc. los usuarios que lo jueguen reciben una recomendación de ir a la página oficial de la OMS para obtener toda la información del Coronavirus, este último surgió en China en un mercado de mariscos y pescados.

También te puede interesar:

¡Una vez más! Aseguran que 'Los Simpson' predijeron el Coronavirus hace 27 años. Mira en qué capítulo.

