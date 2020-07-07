Warner Bros. y el director J.J. Abrams se encuentran trabajando en la secuela de la película ‘Constantine’.

Hace poco se reveló información sobre que Warner Bros. está considerando regresar al increíble detective de lo oculto, Constantine, a la pantalla grande, de la mano de J.J. Abrams como productor, ya que el personaje es parte de Justice League Dark y ese equipo está confirmado para tener su propia serie.

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Hasta el momento, no se ha comentado nada sobre si el regreso del proyecto de Constantine contempla a Keanu Reeves como protagonista o si se tratará de un reinicio, dos ideas que para el público serían un acierto al tratarse de una historia del Universo Extendido de DC.

Cabe mencionar que en el Arrowverse, Constantine, el detective, es un personaje regular e interpretado por Matt Ryan, quien le dio voz al personaje en las cintas animadas como Justice League Dark: Apokolips War.

Es probable que el anuncio sobre la nueva película de Constantine se realice durante el DC Fandom, un evento en el que la tradición es anunciar proyectos de cine, televisión, cómics, entre otros.

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El evento se realizará de forma digital el próximo 22 de agosto, en el que se esperan los nuevos adelantos e información de Mujer Maravilla 1984, The Batman y muchísimas cosas más.