Stallone está trabaja en un ‘director’s cut’ de Rocky IV

Sylvester Stallone reveló de manera sorpresiva que se encuentra trabajando en un director’s cut de Rocky IV, una de sus cintas más populares.

Este anuncio, que ha puesto felices a los fans del actor y director estadounidense, fue hecho en la popular red social Instagram.

Te puede interesar:

Chris Hemsworth interpretará al exluchador Hulk Hogan en una producción de una plataforma de streaming.

Todo comenzó cuando Sylvester Stallone publicó una imagen para anunciar la llegada de la versión extendida de Rambo: Last Blood, su más reciente película, a una plataforma de contenidos streaming.

Dicha publicación recibió mensajes de muchos de sus seguidores, uno de ellos del usuario mickguyder, quien le preguntó si había considerado alguna vez lanzar un corte de director de Rocky Balboa, pregunta que desató una respuesta sorprendente para todos los fans de la franquicia.

Al respecto, Stallone adelantó que, aunque no tiene planes de lanzar una versión extendida de la cinta de 2006, se encuentra haciendo un director’s cut (corte del director) de la película Rocky IV, el cual dijo será "increíble".

¡No estoy haciendo eso, pero estoy haciendo un corte del director de Rocky IV que será increíble!

Rocky IV

Sin duda, Rocky IV es una de las entregas más exitosas en la emblemática franquicia de películas deportivas, en la que Rocky Balboa viaja a Rusia para derrotar a Ivan Drago y así vengar la muerte de su mejor amigo, Apollo Creed.

También te puede interesar:

Marvel explica lo que pasó con las Gemas del Infinito a un año del estreno de ‘Avengers: Endgame’.

La cinta, estrenada en 1985, alcanzó gran éxito en la taquilla, recaudando más de 300 millones de dólares alrededor del mundo, convirtiéndose en la cinta más taquillera de la saga de Rocky Balboa.