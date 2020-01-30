‘Wey ya’, queremos saber de dónde y cómo surgió este nuevo meme. ¡Entra a la nota y entérate de todos los detalles!

¡Wey, ya! Queremos saber de dónde ha venido este meme, y es que no ha pasado desapercibido y más cuando parece que, en cada una de las situaciones, nos representa en todo el sentido del arte memelar.

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Pero ¿de dónde ha salido esta tendencia? Resulta ser que la mujer que protagoniza las graciosas imágenes, es el personaje de Love Quinn, la nueva víctima de Joe Goldberg, un hombre que mata por amor, y que se ha hecho famoso desde la primera temporada de la serie You.

La actriz que interpreta a Love es Victoria Pedretti y en su rostro muchos se han podido identificar cuando viven momentos de cansancio o cuando se han llegado a sentir hartos de alguna situación. Los internautas no han podido dejar pasar este chiste y han continuado con la tendencia.

Cuando el jefe te pregunta cada 5 minutos "¿cómo vas?" con cierto trabajo #WeyYa pic.twitter.com/u5vYmYF7Mi — Josué Arizmendi Gtz. (@Joargu) January 30, 2020

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Pero la foto por sí sola no podía vivir tanto tiempo en el mundo digital, por lo que se le agregó una expresión bastante famosa entre los jóvenes, este corresponde al Wey, ya. Más de uno ha compartido la imagen, e incluso se ha usado para hablar de temas laborales, relaciones sentimentales y hasta para el cine.

Cuando vas al cajero y te das cuenta que todavía no depositan #WeyYa pic.twitter.com/hdQkc4bof3 — Dra. Fresis (@plaquetagen) January 30, 2020

Una manera de expresar cierto hartazgo de forma graciosa y en la que muchas personas se han unido a este meme y lo han subido a sus distintas redes sociales, en las que destacan Facebook, Instagram y Twitter.

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Así que, podemos decir Wey, ya para cualquier momento, pero jamás para los memes. ¿Esta foto te representa en alguna vivencia que has tenido últimamente?