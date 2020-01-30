Fans de Wheein del grupo de K-pop Mamamoo se alertan por probable contagio de Coronavirus. ¡Esto pasó!

La agencia Rainbow Bridge World, que representa a Wheein, emitió un comunicado en el que explicaba que la cantante de Mamamoo había presentado síntomas de una enfermedad respiratoria y por ello no podría presentarse en los Seoul Music Awards.

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De inmediato los fans de la banda de K-pop se alertaron ante sus síntomas de cuerpo cortado, fiebre y tos, al igual que gran cansancio.

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El médico de Wheein le diagnosticó gripe Tipo A, descartando así un contagio de Coronavirus, mientras le ordenó descanso absoluto, por lo que será imposible a la cantante asistir a la gala.

La agencia Rainbow Bridge World se disculpó con los fans de Mamamoo pues no estarían los integrantes completos en los Seoul Music Awards, a lo que respondieron con mensajes de apoyo a la cantante.

La postura de la agencia representante corresponde a la importancia de atender las enfermedades respiratorias en esta temporada de contingencia médica por el Coronavirus y actuar rápido tomando en cuenta las señales de alerta que da este virus.

Hasta el momento han muerto 132 personas en China contagiadas de Coronavirus, por ello las medidas preventivas se han intensificado en los últimos días de enero en toda Asia.

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