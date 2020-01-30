El actor de Hollywood Zac Efron se encuentra estrenando nueva novia y parece ser una relación seria.
Uno de los solteros más cotizados Zav Efron se encuentra estrenando novia, luego de terminar su relación con la nadadora Sarah Bro.
Zac Efron, uno de los solteros más codiciados de Hollywood, se encuentra estrenando novia y hasta el momento todo parece indicar que será una relación bastante seria.
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La revista de las celebridades, Us Weekly, informó que luego de su ruptura con la nadadora Sarah Bro, el actor ha comenzado a salir con la también actriz Halston Sage, con la que tuvo la oportunidad de convivir cuando hicieron la filmación de la película ‘Neighbors’.
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Una de las fuentes de la revista reveló que Zac Efron y Halston Sage tienen una relación seria y que se encuentran enamorados. Incluso pasaron las vacaciones juntos en Santa Barbara.
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Diferentes medios han informado que Halston Sage se enamoró del actor en abril de 2014 y, salieron durante mucho tiempo, pero fue hasta junio de ese año que Zac Efron dio a conocer que se encontraba soltero.
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Todo parece indicar que Halston y Zac nunca rompieron comunicación y por eso a finales de 2019 retomaron su relación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha publicado nada en sus redes sociales respecto a su relación; sin embargo, de vez en cuando, se dan ‘like’ en sus respectivas publicaciones.