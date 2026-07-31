⁠¿Filtran el NUEVO iPhone 18 Pro Max? Esto es lo que se sabe:

Este jueves 30 de julio comenzó a ser tendencia en celular que seguramente acaparará miradas en las próximas semanas, pues en la actualidad iPhone es uno de los smartphones más populares del mundo.

En esta ocasión, lo que generó revuelo fue una presunta filtración del iPhone 18 Pro Max, misma que ha dado mucho de qué hablar dentro de los usuarios del celular de “la manzanita”.

¿Qué se sabe del iPhone 18 Pro Max?

Como cada año que llega un modelo nuevo, se espera que el iPhone 18 Pro Max sea el teléfono más sofisticado de la línea de Apple, delante de las versiones Pro, normal, Air, “e” y sobre el modelo plegable que se ha rumoreado pero no confirmado.

Presuntas novedades del iPhone 18 Pro Max

De acuerdo con algunos foros, se ha mencionado que la pantalla será tipo OLED de 6.9 pulgadas a 120 Hz y que la Dynamic Island reducirá su tamaño hasta en un 35%, dejando más espacio en esta.

será tipo OLED de 6.9 pulgadas a 120 Hz y que la Dynamic Island reducirá su tamaño hasta en un 35%, dejando más espacio en esta. Se espera la llegada del primer procesador A20 Pro , el cuál se presume estaría siendo fabricado en un proceso de 2 nanómetros por TSMC, el cuál podría ejecutar funciones avanzadas de Apple Intelligence con 12 GB de memoria RAM.

, el cuál se presume estaría siendo fabricado en un proceso de 2 nanómetros por TSMC, el cuál podría ejecutar funciones avanzadas de Apple Intelligence con 12 GB de memoria RAM. La cámara principal incluiría un sistema físico de apertura variable, el cuál podría ir de entre f/1.4 y f/4.0 lo que permitirá un control de luz de nivel profesional, optimizando automáticamente las fotos en completa oscuridad o bajo luz solar.

incluiría un sistema físico de apertura variable, el cuál podría ir de entre f/1.4 y f/4.0 lo que permitirá un control de luz de nivel profesional, optimizando automáticamente las fotos en completa oscuridad o bajo luz solar. Ha trascendido que es un dispositivo ligeramente más grueso y que este cambio va debido a la integración de una batería más grande , la cuál sería de 5,567 mAh, misma que podría dar hasta 15 horas de uso continuo.

, la cuál sería de 5,567 mAh, misma que podría dar hasta 15 horas de uso continuo. Se cree que tendrá conectividad satelital al módem de Apple C2 , el cuál podría dar con las funciones de emergencia para permitir navegación web y datos móviles en zonas sin cobertura.

, el cuál podría dar con las funciones de emergencia para permitir navegación web y datos móviles en zonas sin cobertura. Según los colores en que llegaría el iPhone 18 Pro Max, se ha detallado que sería en cereza oscuro, azul claro, gris oscuro y plata.

These are 12 new changes coming to the iPhone 18 Pro:



• iPhone 17 Pro style

• Thicker chassis

• Under-screen Face ID?

• LTPO+ display

• 2nm A20 Pro chip

• C2 modem

• Samsung-made camera sensor

• DSLR-Style variable aperture

• 5G Internet via satellite

• Simplified… pic.twitter.com/zvYlTgikNU — Apple Cycle (@theapplecycle) July 30, 2026

¿Cuándo sale el iPhone 18?

Si todo marcha bien, podríamos confirmar o descartar estos rumores a mediados de septiembre, mes en el que Apple se ha esmerado en lanzar sus nuevos modelos así como de compartir más novedades sobre esta línea de dispositivos.

