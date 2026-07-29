Canción por canción, este es el INCREÍBLE soundtrack de la película ‘Spider-Man: Brand New Day’

Estamos a pocas horas de poder presenciar el estreno en México de la tan esperada nueva película de Spider-Man: Brand New Day y es que el Universo Cinematográfico de Marvel ha echado “toda la carne al asador” este 2026 y estamos por ver la que quizá sea la película del verano, sobre todo por los casi 5 años que llevamos esperando.

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En esta ocasión veremos a Tom Holland dar vida a un Peter Parker mucho más experimentado y un gran reflejo de esta madurez y crecimiento es el de el soundtrack de la película, mismo que plasma completamente el estado de ánimo de “nuestro amigable vecino”.

¿Cuál es el soundtrack de Spider-Man: Brand New Day?

Si algo ha caracterizado la saga de Spider-Man de Tom Holland es el rico y variado soundtrack que ha musicalizado esta historia, donde en este corte podremos escuchar un poco de lo que ha sido la vida de Peter luego de quedarse sin sus seres queridos y vagar como justiciero enmascarado.

Un poco de el estado de animo decaído se puede apreciar en las canciones que aparecen en esta película que está más acercada al rock, indie rock con una gran cantidad de bandas que han marcado época como Avril LAvinge, Green Day, Foo Fighters, LCD Soundsystem o Queens of the Stone Age:



Avril Lavigne - Keep Holding On

- Keep Holding On Foo Fighters - Walk

- Walk Green Day - Brain Stew

- Brain Stew LCD Soundsystem - New York, I Love You but You're Bringing Me Down

- New York, I Love You but You're Bringing Me Down Mew - Am I Wry? No

- Am I Wry? No Mew - She Spider

- She Spider Queens of the Stone Age - Go With the Flow

- Go With the Flow Ryan Star - Brand New Day

- Brand New Day She & Him - I Thought I Saw Your Face Today

- I Thought I Saw Your Face Today Snow Patrol - You're All I Have

- You're All I Have Veruca Salt - Spider-Man '79

- Spider-Man '79 You Me at Six - Room to Breathe

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day? ¿Es buena?

En esta cuarta entrega en solitario de “Spidey” podremos ver a un Peter Parker viviendo solo y dedicándose a salvar a Nueva York mientras enfrenta la evolución de sus poderes y una amenaza “invisible”.

La soledad le hará buscar a viejos conocidos, aunque lidiar con esta nueva etapa en su vida le harán llegar a nuevos límites donde claro, no será nada sencillo, pues nuevos personajes podrían complicarlo todo.

