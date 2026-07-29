Luto en Game Of Thrones: muere querido actor a los 80 años, quien también habría aparecido en Doctor Who

El mundo de la televisión y los fanáticos de las series están de luto. El reconocido actor, Tom Chadbon, quien participó en series como Doctor Who, Juego de Tronos y la película Casino Royale, falleció a los 80 años. La noticia la dio a conocer Fantom Events, que es una empresa editorial y organizadora de eventos con la que colaboró el actor durante varios años. En el comunicado mandaban sus condolencias a la familia y aprovecharon para recordarlo con la calidez que lo caracterizaba, tanto dentro como fuera del set.

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Algo que llama mucho la atención de este actor es que, en su trayectoria de casi 50 años, no buscó convertirse en el protagonista. Él logró ser de aquellos actores de reparto más reconocidos de la televisión, participando en algunas de las más conocidas e importantes de la televisión británica.

¿Quién fue Tom Chadbon?

Nacido en Luton, Inglaterra, Tom Chadbon desarrolló la mayor parte de su carrera en televisión, participando en decenas de series y dramas británicos, por lo que es muy probable que ya lo hayas visto en más de una ocasión. Aunque su vida fue la tele, también participó en el mundo del cine con películas como Tess (1979), dirigida por Roman Polanski; Bailar con un extraño (1985), de Mike Newell; y Casino Royale (2006).

Su participación en Doctor Who y Juego de Tronos

El público lo recuerda por su papel en Doctor Who, donde dio vida al detective Duggan en el episodio City of Death de 1979, protagonizado por Tom Baker. Y es que este episodio se ha vuelto uno de los más emblemáticos de la historia del Doctor Who, incluso rompió récord en espectadores al reunir más de 16 millones en Reino Unido.

Otro de sus personajes que ahora vive en la memoria colectiva de los más jóvenes es el que interpretó en Game of Thrones. Aquí dio vida al Gran Maestre Maynard durante el episodio final de la séptima temporada.