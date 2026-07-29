Esta es la cifra millonaria que recibirá Robert Downey Jr. por actuar en Avengers: Doomsday

Hubo un momento en el que pensamos que Robert Downey Jr. había culminado su etapa de Marvel cuando su personaje de Iron Man murió, siendo una noticia triste para todos los fanáticos que vieron la evolución del superhéroe y del reconocido actor.

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Sin embargo, cuando se dio a conocer la participación de la celebridad en "Avengers: Doomsday", fue mucha alegría para los usuarios, un gran regreso al universo de Marvel. Es así que te detallaremos la cifra millonaria que va a recibir el artista en la cinta, una cantidad que te va a sorprender.

¿Cuánto le están pagando a Robert Downey Jr. por Doomsday?

Antes de entrar en detalle sobre la cifra millonaria que va a recibir Robert Downey Jr., recordemos que el personaje que va a interpretar en "Avengers: Doomsday" será el "Doctor Doom", el gran enemigo de "Los 4 Fantásticos", personajes que igualmente se harán presentes en la esperada película.

Se menciona que, por su participación en la nueva cinta, se le dará la cifra millonaria de 100 millones de dólares, cantidad que también se debe a su participación en la siguiente cinta de "Avengers: Secret Wars", cinta que se encargará de extender el universo de Marvel con antiguos y nuevos rostros.

Siendo una cantidad enorme la que va a recibir el querido actor, en especial al considerar que su participación en "Avengers: End Game", recibió la cifra millonaria 75 millones de dólares, siendo uno de los rostros más importantes entre los héroes.

¿Cuándo será "Avengers: Doomsday"?

La cinta de "Avengers: Doomsday" estará disponible en México desde el 17 de diciembre del 2026, aunque en el cartel oficial se observe que el estreno mundial es el 18; en Latinoamérica los estrenos se realizan los jueves, por eso ese cambio.

Ante el regreso de Robert Downey Jr., muchos están ansiosos por el nuevo personaje que va a interpretar, además de poder observar a otros personajes entrañables. Comienza a apartar la fecha para que seas de los primeros en ver el estreno más esperado.